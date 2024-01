FIA on valmis WRC vastuolulisest punktisüsteemist loobuma

Anonüümseks jääda soovinud FIA allikas kinnitas DirtFishile, et ettepanek uueks punktisüsteemiks tuli WRC komisjonilt ja polnud otseselt FIA kontoris välja mõeldud plaan. «Andsime neile võimaluse see muutus ellu viia. Kuid võite kindlad olla, et jälgime asjade kulgu. Kui tunneme, et asi on liiga segane ja ei sobi rallile, võime ette võtta muutuseid ja me ei karda seda teha. Mõistame, et pühapäevade osas valitses probleem, kuid kas see on parim viis seda muuta? Hetkel vaatame asja, kui see probleemi ei lahenda, siis teeme muutusi,» ütles allikas.