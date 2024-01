Vene lipp ajas ukrainlanna vihaseks

«Oleme pidevalt küsinud, mida neutraalse sportlase staatus tegelikult tähendab. Kuna sellist asja pole. Need sportlased on korduvalt öelnud, et kõik ju teavad mis riike nad esindavad. Selle riigi valitsus ütleb pidevalt, et need on nende sportlased ja kogu maailma teab seda. Rahvusvaheline meedia kirjutab oma lugudes, et tegemist on venelannade ja valgevenelannadega. Neist paljudel sportlastel figureerib sotsiaalmeedias nende riigilipp,» loetles Kostjuk Xis tehtud postituses üles põhjuseid.