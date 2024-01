Ergutustüdrukute karmid süüdistused mängijate aadressil: olin nutma puhkemas

Mitmed Cowboysi ergutustüdrukud teatasid pärast matši, et Packersi mängijad tulid ja lihtsalt karjusid nende suunas vulgaarseid väljendeid. «Oma viieaastase karjääri jooksul pole ma midagi sellist kogenud. Ma arvan, et see on ebasportlik käitumine ja on väga hull, et nad ei või seda teha Cowboysi mängijate suunas, kuid kui väljendavad end selliselt meile, siis ei juhtu nendega midagi,» arvas Cowboysi ergutustüdruk Darian Lassiter.