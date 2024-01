Mis toimub? Olümpiavõitjaid ja maailmameistreid langeb nagu loogu

Kukkumised ja vigastused on kiire ja ohtliku mäesuusatamisega alti seotud olnud, kuid tänavust ilmestab just fakt, et raskelt on saanud vigastada mitmed selle ala tipptegijad. Meenutame, kes on pidanud hooajale vigastuse tõttu joone alla tõmbama.