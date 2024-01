Karjääri lõpetanud Anett Kontaveit annab veebruaris huvilistele tennisetunde

«Tere kõigile siit külmast ja lumisest Eestist. Soovisin teatada, et olen 12.-20. veebruarini Sonevas ja annan tennisetunde. Seega loodan teid seal näha, et tennist mängida. Ma tean, et olen väga elevil selle osas ja ootan seda väga,» teatas Kontaveit sotsiaalmeedias.