Rovanperä ei teegi hooaja avastarti Rootsis

Juba eelmisel nädalal sahistati, et Toyota rallitiim soovib seal starti tulla koguni kahe autoga, et valmistada ette Rootsi MM-etapiks. Eile avaldatud võistlejate nimekirjast selguski, et rajale tulevad Kalle Rovanperä, kelle jaoks on tegemist aasta esimese stardiga ja Elfyn Evans.