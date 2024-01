Moodne tehnoloogia, mis tapab VARi

VAR võeti enamikus tippliigades kasutusele rohkem kui neli aastat tagasi ning pärast seda on mängu olemus mõnede arvates tundmatuseni muutunud. Vähesed asjad suudavad jalgpallifänne häirida, nagu kohtuniku vaidlustatud otsused, otsusega viivitamine ja puudulik suhtlus avalikkusega. Aga just see on VARi argipäev.