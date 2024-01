Postimehe autorallile pühendatud taskuhääling «Parc Fermé» võttis luubi alla sel nädalal algava WRC-hooaja ning jõudis järeldusele, et suure tõenäosusega tuleb maailmameistriks Hyundai sõitja, küsimus on, kas Ott Tänak või Thierry Neuville. Miks täpsemalt, saad teada saatest. Stuudios on Henry Lääne ja Karl Mihkel Eller. Head kuulamist!