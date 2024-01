Kristjan Ilvese olümpiavõitjast konkurent tõmbab karjäärile joone alla

33-aastane sakslane tuleb viimast korda MK-sarjas starti sel nädalavahetusel Schonachis. Tegemist on tänavu viimase Saksamaal sõidetava MK-etapiga ning nõnda saab ta kodupubliku ees karjäärile punkti panna.

Tänavu kesiselt esinenud Riessle'i karjäär on olnud kokkuvõttes vägagi särav. Tema auhinnakapist võib leida 2018. aasta olümpiakulla Pyeongchangi suurelt mäelt, kui ta koos Eric Frenzeli, Vinzenz Geigeri ja Johannes Rydzekiga meeskonnavõistlusel triumfeerisid.

Lisaks sellele on ta Saksamaa meeskonnaga kroonitud kolmekordseks maailmameistriks. Individuaalselt on ta ainsad medalid teeninud olümpiamängudelt, kui Sotšis jäi tema saagiks pronks- ja Pyeongchangis hõbemedal.

MK-sarjas on tal kirjas 182 starti, millest 53 on lõppenud poodiumil. Selle kõrgeimale astmele on ta saanud astuda üheksal korral.