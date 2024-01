«On keeruline mõelda, et Monte Carlo ralli on juba kohal. See oli justkui eile, kui lõpetasime möödunud hooaja Jaapanis. Kahe hooaja vaheline aeg on olnud taas kiire, ent tänu suurepärasele meeskonnale, oleme väljakutseteks valmis,» vahendas ralliportaal Rallit.fi M-Spordi pealiku Richard Milleneri sõnu.