Arlet Levandi ihkab ühes Selevkodega Eesti maailmakaardile viia

Samas on see kõik toimunud ausas ja vahetus konkurentsis ning tulihingelise spordimehena kinnitab Levandi, et nõnda on ta ainult indu juurde saanud. «See motivatsioonihulk, mis praegu EMilt tuli, on võimas. Tõesti, vennad Selevkod lükkavad mind ainult tagant ja usun, et mina neid samuti,» kostab ta.