Rally Estoniast kui EM-etapist rääkides: paljud on näinud seda sammuna tagasi, kohati vaat, et isegi katastroofina. Teie jutt pressikonverentsil oli rohkem stiilis, et see on hoopis võimalus: Eesti rallisõitjatele ennast näidata, Eestile rallipüramiidi üles ehitada.

Copy Facebook