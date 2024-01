Kalev/Cramole kohustuslik võit, Tartu lõpetas eurosarja põhiturniiri kaotusega

Standings provided by Sofascore

Juventus on ENBLi A-alagrupis võitnud kõik senised kuus kohtumist ja kindlustanud sellega endale ka esikoha. Tartu lõpetas alagrupiturniiri nelja võidu ja kolme kaotusega, millega kindlustati pääs veerandfinaali. Kellega hakatase seal mängima, selgub siis, kui kõik põhiturniiri mängud on mängitud.

Peatreeneri Gundars Vetra sõnul tulebki ennekõike heameelt tunda ENBLis veerandfinaali pääsu üle. «Pika ringkäiku kokkuvõttes saab kaheksast veerandajast rahul olla vaid kolmega – Poola mängu esimese poolajaga ning tänase esimese veerandiga. Poolas ei tohtinud me edasipääsuks üle 14ga kaotada ja see sundis meid rohkem mõtlema sellele vahele kui võitmisele,» sõnas ta.

«Täna tahtsin anda mänguaega rohkematele mängijatele ja me ei suutnud Leedu meeskonna füüsilisusega hakkama saada. Kodusaalis viskas Juventus ka hästi ja meie vastupidi tabasime kehvasti. Saime küll viskele aga ei saanud neid sisse. Põhja-Euroopa liigas saavutasime saime veerandfinaali edasi ja see oli ka eesmärk. Põhiturniiril olid mõned head võidud ja tugevamad meeskonnad näitasid meile veakohad kätte. Nüüd hakkame tõsisemalt valmistuma Ventspilsi mänguks, sest nad on mänginud sel hooajal stabiilselt heal tasemel ja kodus kindlasti kõva pähkel.»