CORNER 1 ⟩ Stuudios EVAL ehk Kõike huvitavat kiiresti kasvavast e-võidusõidust uue hooaja eel

Stuudios said kokku sarja üks favoriite Risto Kappet, sarja korraldaja ja ka sõitja Tanel Kasesalu, e-autospordi komitee liige ja endine kardiäss Mario Haugas ning Art-Peeter Roosve, kes on üks sarja kommentaatoritest.

Koos võetakse ette ka lai ampluaa teemasid. Näiteks vestakse sellest, kuidas on võimalik, et 20 aastat vana mäng on jätkuvalt rallis kõige populaarsem simulaator, mida arvata peale tulevast VR tehnoloogiast ja väga paljust muust.