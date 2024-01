Kullamäe ja Bilbao said eurohooaja esimese kaotuse

Kullamäe alustas vahetusmängijana, kuid teenis kokku üle 21 minuti mänguaega. Tema arvele jäi kuus punkti, need kõik tulid kahepunktivisetest. Ta proovis kätt kolm korda kaugviskel, kui kõik need läks mööda.

Vaatamata kaotusele jätkab Bilbao grupi liidrina, neil on sarnaselt Portole kolm võitu ja üks kaotus ehk seitse punkti. Göttingenil on kaks võitu ja kaotust, neljas on võiduta jätkav Balkani Botevgrad.