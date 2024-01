Abiteboul andis Toyotale tormihoiatuse

Pärast kolmapäeva õhtul toimunud testikatset said sõitjatelt ja tiimipealikelt nööbist kinni haarata ajakirjanikud. Võistluskeskuses Gapis on päevasel ajal rohkem varakevadet meenutav ilm, kus päikese käes võib jopehõlmad vabalt valla päästa ja D-vitamiini vanne võtta. Päikese loojudes hakkab külm näpistama sõrmeotsi, kuid päevakangelased ehk WRC tipud ei lase end sellest häirida.

Naeratust Abitebouli näolt on raske pühkida. Ta on terav, viskab endale omaselt väikest nalja ning tunneb end ajakirjanikega suheldes vabalt. Alates 2023. aasta Rally Estoniast on WRC muutnud ajakirjanike ja rallimeeste vahelist suhtlust. Kui varem võõrustas iga meeskond ajakirjanikke oma majas või telgis, siis eelmisest suvest alates toimub see ühel suurel meediaalal, kus ajakirjanikel on tunnikese jooksul võimalik suhelda kõikide sõitjate ja tiimijuhtidega.