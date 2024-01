Ogier on püha viha täis: mida nad küll mõtlesid?!

Aasta lõpus teatatud uus punktisüsteem, kus laupäeva õhtul jagatakse esikümnele punkte, esikohale 18, teisele 15, kolmandale 13 jne ning pühapäeval on kõige nobedamal võimalik juurde teenida veel 12 (7, kui ta on päeva kiirem, pluss veel 5 punktikatse võidu eest), on mitmed sõitjad ajanud tagajalgadele.

Üheks neist on ka Ogier, kes küll ütleb südamerahuga, et temal on punktide jagamisest võrdlemisi ükskõik, sest teda huvitavad rallivõidud. Küll aga tunneb ta kaasa sõitjatele, kes võitlevad kõrgete kohtade eest hooaja kokkuvõttes ning ka pealtvaatajatele, kelle elu on tehtud väga raskeks.