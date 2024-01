Monte katsed viidi kõrgemale mägedesse, kuid lund ei kusagil. Või siiski?

Viimased kolm Monte Carlo rallit oli pika ajalooga võistluse võõrustajaks Vahemere-äärne Monaco. 2024. aastal on kolitud tagasi Alpidesse, rallipark asub Gapis ja sealt on lihtsam ligipääs legendaarsetele Monte Carlo ralli katsetele. Loodeti, et põhjapoole naasmisega näeme rallil jäiseid ja lumiseid teid, mis on aastate jooksul pakkunud sõitjatele palju närvikõdi, kuid tõsiasi on, et oodatud lund ei paista kusagil. Või siiski? Ülikogenud Prantsusmaa kaardilugeja Denis Giraudet tõi välja ralli kõige põnevamad kohad.