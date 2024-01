Vene hokitreener rääkis Soomest sellist jama, et hoia piip ja prillid

Esmalt aga Panarini juhtumist. Ta on ilmselt kõige kõrgemal tasemel olev sportlane, kes on avalikult öelnud, et ei poolda Venemaa diktaatorit Vladimir Putinit. 2019. aastal rääkis ta intervjuus näiteks, et Venemaa ühiskonna suurim viga on Putini superkangelaseks pidamine, ehkki ta on tavaline inimene, kes teenib rahvast. Panarin lisas, et igal juhul on Venemaal võtta parem riigipea.