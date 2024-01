Red Bullile kuuluv F1 meeskond muutis nime

Algaval F1-hooajal on oma nimekuju muutnud nii mõnigi meeskond. Näiteks Alfa Romeost sai Stake F1 ning nüüd teatas ka Red Bulli sõsartiim, et AlphaTauri nimi kaob ajalukku ning 2024. aastal on nende nimeks Visa Cash App RB.