Jalgpallikuningas Pelé tahetakse hauast välja kaevata

Portugali ajaleht Record kirjutab, et Azevedo on soovinud viimased viis aastat teada saada, kas Pelé on tema isa või mitte. Tänu vutilegendi lastele on DNA-test tegelikult juba tehtud, kuid ühe labori sõnul oli tulemus negatiivne, teine ütles, et ilmselt on Azevedo Pelé laps.