«Kõik krambitas – näpud, käed, jalad, varbad, magu.» Aga Lõiv võitis!

«Minu jaoks oli see üks kõige raskemaid sõite. Võtsin kogemata liiga varakult kofeiiniga geeli ja alates 40. minutist vaevlesin krampides. See oli korralik õudusunenägu, sest kogu keha oli stressis, kõik krambitas – näpud, käed, jalad, varbad, magu,» rääkis Lõiv etapi järel. «Üsna raske oli pidureid vajutada või sõidule keskenduda. Vahepeal lasin lihtsalt tirri, et taastuda ning proovisin juua veel ja veel ja veel.