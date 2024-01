Kahekordseks maailmameistriks kroonitud talent ei näe, et Eesti süsteem suudaks teda murdmaas tippu viia

19-aastane Jaama saab veel viimast hooaega võistelda juunioride hulgas. Just see motiveeris teda väga tiitlivõistlustel edukalt esinema, kuna säärast võimalust ei saabu enam karjääri jooksul kunagi. Arvestades tema kogemusi suusaorienteerumises, siis võis teda pidada ka Ramsaus toimuvatel maailmameistrivõistlustel medalisoosikuks, ent sülle saabunud edu ei osanud Eesti suusaorienteerumistalent kurdagi oodata.

«Minu jaoks oli väga oluline juunioride viimasel aastal edukalt esineda. Võtsin selle oma suureks eesmärgiks ja eriti tähtsaks teeb tänavuse MMi asjaolu, et mullu jäin ma suurvõistluselt kõrvale. Mõistagi seadsin endale kõrged ootused ja sellega kaasnesid ka pinged, ent nüüd on MM-kuldadega kaasnenud tohutu rõõm ja pingelangus,» lausus Jaama Postimehele antud intervjuus, kus kinnitas, et juunioride maailmameistriks tulemine on tal mitu aastat eesmärgiks olnud.