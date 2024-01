«Ma lahkun klubist hooaja lõpus. Saan aru, et see on paljudele inimestele šokk, aga võin seda selgitada. Armastan absoluutselt kõike selle klubi juures. Armastan linna, toetajaid, võistkonda ja töötajaid. Et ma ikkagi sellise otsuse tegin, näitab, et olen veendunud, et pean seda tegema,» lausus Klopp, kes andis klubile oma otsusest teada novembris.