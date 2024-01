Endiselt väga kirglik Ksenija Balta proovib tippsporti naasta

«Arvestades, kuidas ma seda tegin. Läbi milliste raskuste. Mille kõigega olen pidanud võitlema. Siis arvan, et see on absoluutselt parim, mida üks inimene on võimeline tegema tänu oma iseloomule. See näitab armastust ala vastu,» vaatab Eesti läbi aegade parim naiskaugushüppaja Ksenija Balta sportlaskarjäärile tagasi. Senisele…