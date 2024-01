Aasta treener Henry Hein: laste turvalisuse tagamine on treeneri olulisemaid ülesandeid

«Väärkohtlemise ja ahistamise haavatavaim sihtrühm on lapsed ja noored, samas ei saa unustada, et ka täisealine sportlane on haavatav. Varasemad uuringud on leidnud, et väärkohtlemist spordis mõjutab kultuuriline taust, spordikorraldus, korralduslik ülesehitus, treenerite ja sportlaste võimusuhete vahe, autoritaarne treeningstiil. See tähendab, et treeneri jõupositsioon on tihedalt seotud väärkohtlemise juhtumitega spordis,» ütles Kivisik.