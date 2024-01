Baskonia kaotas Euroliigas kodusele rivaalile, Kotsar jäi tähtmängija varju

Baskonia langes eile saadud kaotusega Euroliigas 11. positsioonile. Neil on kogutud 12 võitu ja 11 kaotust. Sama saldot omav Valencia kerkis üheksandale positsioonile. Euroliiga tihedas tabelis on Baskonial võimalik endiselt edu korral kiiresti tõusta. Näiteks kuuendal positsioonil paikneval Monacol on teenitud ainult üks võit enam.