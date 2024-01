11-kordne Iirimaa meister täiendas enda ridu kahe Eesti koondislasega

«Aasta tagasi leppisime Martin Milleriga kokku, et pärast hooaja lõppu on tal aeg astuda samm Eestist välja ja kogeda rahvusvahelist jalgpalli. Iirimaa on oma tasemelt meile sarnane, mistõttu avaneb Martinil hea eeldus võidelda endale Iirimaa kõrgliigaklubis välja koht põhikoosseisus. Me usume, et uus keskkond, väljakutse ja välisliiga annavad talle hea tõuke tegemaks arengus sammu edasi,» kommenteeris FC Flora peatreener Norbert Hurt pressiteates.