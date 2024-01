M-Sport keelas oma sõitjatel Tänakuga võidu kihutamast

Tänak alustas päeva 24,4-sekundilise eduga Adrien Fourmaux ees, kuid oli laupäeva lõunaks kasvatanud selle juba 47,8 sekundi peale. Lõunapausil andis prantslane aga mõista, et vahe suurenemine on tingitud tiimikäsust ning tegelikult võiks ta ka kiiremini sõita.

«Sõidame targalt, eesmärk on seda positsiooni hoida ja lõpuni jõuda. See on praegu kõige tähtsam, ka tiimi jaoks,» sõnas Fourmaux intervjuutsoonis.