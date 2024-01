Eesti uisupiiga asub lühikava järel kaheksa parema seas

14-aastane Kaljuvere kogus lühikavas 56,62 punkti. Seejuures esitas ta võistluste parima kaskaadi – kolmese flip'i kolmese toeloop'iga. «Kogu esitus oli kohati nagu Ameerika mäed. Algas imeliselt, siis tuli kolmese lutz'u väljasõidul juhuslik kukkumine, aga samas lõpp kulmineerus hästi. Kokkuvõttes võib öelda, et ise olen rahul,» rääkis Kaljuvere.

Noorte olümpia toimub Gangneung Ice Arenal, mis mahutab 12 000 pealtvaatajat. Täna oli saal peaaegu täis ning Lõuna-Korea publik elas rohkelt kaasa. «Publikut tunnetasin soojendusel, aga kava lõpus tekkis tunne, et kõik pilgud on minu peal. See oli imeline!» sõnas Eesti iluuisutaja.