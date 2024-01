Pärnu ja Keila korvpallifännide vahel tekkis füüsiline konflikt

«Reede, 26.01.2024. Keila Tervisekeskuses kohtuvad kohalik Coolbet ja Pärnu Sadam. Pärnust on kohale sõitnud ca 15-20 fänni oma meeskonda toetama. Oleme jõudnud tribüünil kohad sisse võtta, kui samale tribüünile meie selja taha sätib ennast ca kümnest noorukist koosnev Keila fännidest seltskond. Miks arvame, et seltskonnal on süsteemsus ja kindel plaan, on see, et ühe suust kõlab lause «Oh, Pärnu fännid on siin, istume siia». Sellele järgnes 40 minutit terrorit. Labaseid märkusi, mõnitamist, füüsilist ähvardamist nii Pärnu fännide kui ka meeskonna aadressil. Mõnitamine ja vaimne terror kestis kogu mängu vältel. Lõpuks läks asi ka füüsiliseks, kui noort Pärnu fänni mõnitati tema mütsi pärast ja seejärel müts peast ära löödi. Sündmustest rääkisime ka turvamehe ja õhtujuhiga, kes lubasid olukorraga tegeleda.