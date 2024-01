Lõiv võimutses Hispaanias rehvipurunemisest hoolimata

«Viimane päev möödus minu jaoks kõige lihtsamalt. Teadsin, et alguses on palju asfalti ning sõitsin selle osa oma põhikonkurendi taga. Kui singlitele ning keerulisematele tõusudele ja laskumistele jõudsime, läksin oma teed,» kirjeldas Lõiv pressiteate vahendusel. «Korraks tekkis üks ärev moment, kui sain aru, et lõhkusin rehvi, kuid õnneks rehvipiim tõmbas augu kinni ning sain teise tehnilisse punkti sõita vaid veidi tühjema rehviga. Tegime kiire jooksu vahetuse ja viimased seitse kilomeetrit sain juba rahulikult allamäge sõitmist nautida.»