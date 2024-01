Segadusse läinud Saarepuu sai noorte olümpial karistada

Käisime žüriiga rääkimas ja võtsime kogu olukorra pulkadeks lahti. Žürii kaitses ennast sellega, et nad olevat talle kolm korda öelnud, et ära mine. Aga tegelikult ütlesid nad seda järgmisele sportlasele, Toni seda ei kuulnud. Žürii ei taganenud oma otsusest, midagi polnud teha,» nentis treener.

Eestlaste sekeldused sellega ei lõppenud. Kvalifikatsioonis esikümnekohta hoidnud Daniel Varikov kukkus lõpulaskumisel ja jõudis finišisse ühe suusaga. «Äärmiselt õnnetu lugu,» ütles Saarepuu. «Ta tuli lõpulaskumisel hea hooga, aga kurvis vajus veidi välja, võitles end rajale tagasi, aga takerdus jalaga mingi aiaposti taha. See rebis ta suure hoo pealt pikali, suusalt klambri pealt ja ta lõpetas ühe suusaga. Siiski ta on väga osav, et ta ei jäänud viimaseks, vaid sai 57. koha. Aga ta oleks kindlasti edasi saanud ja edasi me ei tea keegi, mis võinuks juhtuda.»