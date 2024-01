Vaata, millise Porschega hakkab sõitma Kristin Tattar

Tattar saab Porsche Eestilt kodumaal viibimise ajal oma kasutusse Porsche Macani, mille tagatiivale kirjutatud Porsche x Drive x Kristin Tattar sümboliseerib kolme brändi: Porsche, Porsche Drive renditeenuse ja discgolfi ühisosa – see on Drive.

«Ilmselgelt on sport mulle südamelähedane ja sarnaselt Porschele ka osa minu DNAst, mistõttu on see autobränd mind paelunud juba pikemat aega. Porsche tänavaautosid testitakse alati ringrajal ekstreemsetes tingimustes, et ka igapäevasõit sujuks täpselt, sportlikult ja ohutult.