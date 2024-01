Pärast kahte pettumust valmistavat aastat, mil Mercedes pidi tunnistama selgelt Red Bulli üleolekut, näevad Hõbenooled, et neil on 2024. aastal taas võimalus võidu eest võidelda.

Meeskonna boss Toto Wolff andis mõista, et simulaatori testid on läinud üle ootuste hästi. Mercedese testisõitjaks on endine F1 sõitja Anthony Davidson, kes andis mõista, et toimunud on suur areng. «Esimest korda kahe aasta jooksul tundub auto lõpuks taas võidusõiduautona,» edastas Wolff Davidsoni hinnangu Telegrahpile.