Pärnakad said esimeses geimis valusa kaotuse 26:28, kuid võitsid teise 25:21. Kolmandas jäädi uuesti alla (19:25), ent sellest ei murdutud. Neljas geim kallutati enda kasuks tulemusega 26:24 ning otsustav, viies 15:12.

Enne mängu:

Kui põhiturniiri lõpuni jäävad loetud nädalad, on liigatabelis jätkuvalt suveräänne liider Selver/TalTech, kel on koos 46 punkti. Teine on Tartu Bigbank 34 punktiga, kolmas Võru Barrus Võrkpalliklubi 27 punktiga, neljas 22 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme ja viies samuti 22 punktini jõudnud Pärnu Võrkpalliklubi.