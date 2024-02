JÄRELVAADATAV ⟩ Taas võidulainele jõudnud Selver/TalTechi mängijate närvid olid geimilõppudes kindlamad

Enne mängu:

Kui põhiturniiri lõpuni jäävad loetud nädalad, on liigatabelis jätkuvalt suveräänne liider Selver/TalTech, kel on koos 46 punkti. Teine on Tartu Bigbank 34 punktiga, kolmas Võru Barrus Võrkpalliklubi 27 punktiga, neljas 22 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme ja viies samuti 22 punktini jõudnud Pärnu Võrkpalliklubi.

«Ühtpidi tulid selle kaotusega ehk pinged veidi maha, osade jaoks tähendas see ka teatud motivatsiooni lisandumist. Loodan, et kaotus mõjub pigem äratusena ja mehed saavad aru, milleks me midagi teeme ja et kõikide panus loeb. Aga nüüd juba uued mängud ja peame olema hästi valmis. Kõik tahavad praegu hirmsasti punkte juurde ja eks me ise ka tahame,» kommenteeris Toobal.