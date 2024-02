Selver/TalTech sai Läti klubi vastu tehnilise võidu

Läti klubil polnud mitmete haigestumise tõttu võimalik piisavalt mängijaid kokku saada. Jekabpilsile läks seega kirja tehniline kaotus ja Eesti klubi sai tabelisse kolm punkti lisaks. Selver/TalTech on kogunud 49 punkti, Tartu Bigbankil on teisena 35 ja Võru Barrus kolmandana 27 punkti. Pärnu tõusis 24 punktiga neljandaks, kirjutas volley.ee.

Eesti klubi on seni olnud Cronimeti liiga valitseja, kuna 17 mängust on kaotatud vaid üks ja lähimat jälitajat Tartu Bigbanki edestatakse ühe enampeetud mängu juures 14 punktiga. Jekabpils on aga tabeli punane latern, kes on 16 kohtumisest võitnud neli.