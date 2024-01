Inflatsioon on Argentinas püsinud juba üle kümne aasta kahekohaline, kuid viimase paari aastaga on see hüppeliselt tõusnud. 2019. aastal oli see 50 protsenti, 2022. aastal juba 95 protsenti ning mullu detsembris ületas juba 200 protsendi piiri.