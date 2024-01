26-aastane Loubet kihutas mullu belglase Nicolas Gilsouli ettevuristatud legendi järgi, kuid oktoobris andis prantslane ootamatult teada, et nende koostöö on läbi saanud.

«Meie teed läksid lahku kiiremini, kui ootasime, kuigi olime ühiselt sihikindlad, et koostööst edulugu teha. See kogemus, mis sa mulle elu esimesel täishooajal WRCs tõid, on midagi, mida hindan veel aastaid. Ma soovin sulle tulevikuks kõike paremat, Nicolas Gilsoul,» sõnas prantslane toona kirjalikus teadaandes.