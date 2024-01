Mitte ainult venelased: Kanada uisuliit kiikab samuti kohtu poole

Valijevale määrati pikk võistluskeeld 2021. aasta lõpus antud positiivse dopinguproovi tõttu ning pärast CASi otsust andis rahvusvaheline uisuliit (ISU) teada, et on tagantjärele tühistanud kõik Valijeva tulemused.

See tähendab, et venelanna diskvalifitseeriti tagasiulatuvalt ka 2022. aasta Pekingi olümpiamängudelt. See otsus mõjutas ka olümpiamängude medalitabelit, kuivõrd Valijeva kuulus võistkonnavõistluses triumfeerinud Venemaa olümpiakomitee tiimi.