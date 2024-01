Kuigi Rahvusvahelisel autoliidul polnud Andretti tulemise vastu midagi, oli jänkidel vaja roheline tuli saada ka F1-sarja kommertspoole eest hoolitsevalt Formula One Groupilt (FOM), kuid nemad näitasid hoopis punast tuld.

Tõsi, otsus polnud üllatav, kuna F1-sarja olulised ninad on pikalt rääkinud, kuidas nad ei näe mõtet tuua sarja 11. tiim, kui nad ei too sarjale selget kasu. Muidugi, suuresti on küsimus rahas, sest praegused kümme meeskonda ei taha veel üht suud sadu miljoneid eurosid tootva rahapiruka juurde.