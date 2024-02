Meedia: Eesti mees võib saada Aafrika riigi koondise peatreeneriks

Zahovaiko juhendas sealset klubi Real de Banjul ja viis selle eelmisel aastal riigi meistriks. Klubiga ta lepingut ei pikendanud, küll aga valisid spordiajakirjanikud ta mulluseks Gambia aasta treeneriks. Facebooki küljel Dsb Sport's Gambia teatati, et 42-aastasest Zahovaikost võib saada riigi koondise uus peatreener. Küll lisati juurde, et esialgu on tegemist kuulujutuga.