Eestis asjad kokku pakkiv Viaplay annab ülekanded Go3-le

«Meil on hea meel sõlmida see leping ja tuua meie vaatajateni veelgi rohkem tippsporti. Go3 televisiooni tellijad saavad nautida parimat sporti ja vaatamiskogemust kogu Baltikumis. 2024 saab olema spordifännide jaoks erakordne aasta ja Go3 on koht, kus kõiki neid tippsündmusi nautida saab,» ütles TV3 Grupi tegevjuht Christian Anting.