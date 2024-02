Eesti koondise legendi poeg liitus Paide meeskonnaga

Kristalist sai kaks hooaega tagasi, toona 14 aasta ja 245 päeva vanusena kõigi aegade noorim Eesti kõrgliigas mänginud jalgpallur, ta debüteeris FCI Levadia 3:0 võidumängus Tartu Tammeka üle. Noorteklassides esindas Kristal Harju JK Laagrit ja Tallinna Kalevit, Eesti noortekoondiste eest on ta löönud 19 mänguga neli väravat.

Patriku isa on legendaarne Marko Kristal, kes on Eesti meeste koondist esindanud 143 korral. Temast enam on sinise särgi selga tõmmanud vaid Martin Reim (157) ja Konstantin Vassiljev (156).