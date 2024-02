Zahharova Läti spordiseaduse muudatuste kohta: see on natsism kõige ehedamal kujul

Meie idanaabrite ajaleht Sport-Ekspress küsis Läti seimi otsuse kohta kommentaari Venemaa välisministeeriumi kõneisikult Maria Zahharovalt. «See on rassismi ilming – vihkamine rahvuslikul alusel. See on natsism kõige ehedamal kujul,» vastas välisminister Lavrovi ruupor.