Tai ja Brasiilia on talimängude medaliriigid. Õnn või uus reaalsus?

Tai bobisõitja Agnese Campeol tõi sel nädalal Lõuna-Koreas Gangwonis lõppenud noorte taliolümpialt oma riigile esimese medali. Sääraste komeetide läbilöök täiskasvanute seas on aga keeruline.

Lõuna-Koreas Gangwonis lõppenud neljandatel noorte taliolümpiamängudel tuli juurde viis uut medaliriiki, nende seas ka talialade mõttes eksootilised Tai, Tuneesia ja Brasiilia. Kas mittetraditsioonilised talispordiriigid on tulnud, et jääda, või on tegemist üksiküritajatega?