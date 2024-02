Spordiülekanded vahetasid kodu, ent jätsid õhku ridamisi küsimusi

Veebruari esimesel päeval avalikustas Go3 televisioon, et on hankinud Baltimaades Viaplay grupilt all-litsentsi tervele otseülekannete portfellile. See tähendab, et Go3 kliendid saavad juurdepääsu näiteks mitmetele jalgpalli suurvõistlustele ja ka kuninglikule vormelisarjale F1.