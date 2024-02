«Vigastuste osas on seis ebakindel. Olen ise üsna positiivne ja loodan, et kõik läheb õnneks. Kuid praegu on veel vara öelda, kas suudan suusatada ja uuesti võita. Minus püsib lootus, et suudan tagasi tulla ja olla loodetavasti konkurentsivõimeline,» lausus tiitlivõistlustelt neli medalit võitnud Kilde.