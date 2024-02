Kuna Ferrari praegune esisõitja Charles Leclerc ja liituv Hamilton on mõlemad meeskonna bossi Fred Vasseuri endised hoolealused, siis teist Ferrari sõitjat Carlos Sainzi peeti eelmise tiimipealiku Mattia Binotto lemmiklapseks. Hamiltoni liitumise järel tundub, et Maranello meeskond on valmis Red Bulli kukutamiseks, kuid samas jätab see Mercedese koosseisu augu vaat et kõige ebamugavamal ajal.